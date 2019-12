V USA došlo k ďalšiemu útoku na vojenskú základňu

Miami 6. decembra (TASR) - Traja ľudia prišli o život a ďalších najmenej 11 osôb utrpelo zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v piatok v priestoroch školiaceho strediska na leteckej základni amerického vojenského námorníctva v meste Pensacola v štáte Florida. Podľa polície pri incidente zahynul aj útočník, informovala agentúra AP.



Osem zranených bolo prevezených do Baptistickej nemocnice v Pensacole, kde jeden z nich zomrel Sacred Heart. Medzi zranenými sú aj dvaja zástupcovia šerifa, ktorí boli na mieste ako prví: jeden bol postrelený do ruky a druhý do kolena.



Bližšie okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe. Veliteľ základne kapitán Timothy Kinsella Jr. odmietol povedať, či páchateľ bol príslušníkom armády. Nechcel špekulovať ani o tom, či incident súvisí s terorizmom.



Na leteckej základni amerického vojenského námorníctva (NAS) v Pensacole pracuje 16.000 vojakov a 7400 civilných zamestnancov. Základňa je aj domovským sídlom leteckej skupiny Blue Angels (Modrí anjeli) a nachádza sa tam aj Národné múzeum vojenského námorníctva, ktoré je jednou z najväčších turistických atrakcií na juhovýchode Floridy.



Streľba v Pensacole nasledovala len dva dni po podobnej udalosti na základni Pearl Harbor na Havaji, kde príslušník amerického námorníctva začal v stredu strieľať do civilných zamestnancov ministerstva obrany a dvoch z nich zabil.