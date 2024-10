USA sú mimoriadne znepokojené humanitárnou situáciou v Pásme Gazy

Washington 9. októbra (TASR) - Spojené štáty sú mimoriadne znepokojené humanitárnou situáciou v Pásme Gazy, a to najmä na severe palestínskej enklávy. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Humanitárna situácia v Pásme Gazy bola "predmetom veľmi naliehavých diskusií" medzi vládami oboch krajín, povedal hovorca americkej diplomacie Matthew Miller.



"Izraelskej vláde sme dali jasne najavo, že podľa medzinárodného humanitárneho práva je povinná umožniť prísun potravín, vody a ďalšej potrebnej humanitárnej pomoci do všetkých častí Gazy, a plne očakávame, že tieto záväzky splní," dodal hovorca.



Svetový potravinový program (WFP) v stredu upozornil, že pomoc prichádzajúca do pásma Gazy klesla na najnižšiu úroveň za posledné mesiace.



Miller sa vyjadril aj k správam televízií CNN a Al Džazíra, že na niektorých Palestínčanov utekajúcich z oblastí v severnej časti Pásma Gazy, kde izraelská armáda obnovila svoje operácie, sa strieľalo.



"Ak by išlo o palestínskych civilistov, ktorí utekajú a zastrelili ich izraelské sily, bolo by to neprijateľné. Očakávali by sme, že izraelská vláda to vyšetrí, a ak to bude vhodné, očakávali by sme, že vyvodí dôsledky," povedal.