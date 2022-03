USA sú po prípadnom zlyhaní diplomacie pripravené zvýšiť tlak na Irán

Washington 25. marca (TASR) - Spojené štáty sa stále snažia o oživenie jadrovej dohody s Iránom. Ak však tieto diplomatické snahy zlyhajú, sú pripravené spoločne so svojimi spojencami zvýšiť tlak na Irán. Uviedol to v piatok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sullivan na palube Air Force One na ceste do Varšavy uviedol, že v rámci rokovaní bol zaznamenaný pokrok v niekoľkých kľúčových bodoch, ktoré sú dôležité pre návrat Washingtonu k jadrovej dohode. Podľa jeho slov je však stále na čom pracovať.



Rokovania o obnovení dohody z roku 2015 sa podľa diplomatov blížili k úspešnému zavŕšeniu až do momentu, kedy Rusko na poslednú chvíľu žiadalo od USA garancie, že sankcie uvalené na Moskvu pre inváziu na Ukrajinu nebudú mať vplyv na obchodovanie Ruska s Iránom, informuje agentúra Reuters.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v stredu povedal, že obnovenie jadrovej dohody z roku 2015 je bližšie ako kedykoľvek predtým. Dodal však, že na jej dokončenie budú musieť "Spojené štáty konať pragmaticky". Vo štvrtok uviedol, že zásadná otázka o uvoľnenia sankcií pre Teherán ešte nie je úplne vyriešená.



Diplomati z Británie, Číny, Francúzska, Nemecka, a Ruska začali rozhovory s Teheránom o oživení jadrovej dohody s Iránom koncom novembra minulého roka. Spojené štáty sa na rokovaniach prebiehajúcich vo Viedni zúčastňujú len nepriamo, keďže už oficiálne nie sú zmluvnou stranou dohody.