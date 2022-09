USA sú po referendách pripravené spôsobiť Rusku ekonomické straty

Washington 24. septembra (TASR) - Spojené štáty sú pripravené spôsobiť Rusku ďalšie ekonomické straty, v spolupráci so spojencami USA, ak bude Moskva pokračovať v pripájaní ukrajinských území. V piatok to oznámil Biely dom, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters.



Moskva naplánovala v častiach východnej a juhovýchodnej Ukrajiny referendá o pripojení k Rusku. Washington ich označuje za podvodné a právne neúčinné a vníma ich ako krok Ruska k uchváteniu ďalšieho ukrajinského územia.



"Vieme, že tieto referendá budú zmanipulované," uviedla tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Hlasovanie v referendách v samozvaných republikách Doneckej a Luhanskej a v častiach Záporožskej a Chersonskej oblasti sa začalo v piatok v ranných hodinách. Obyvatelia spomínaných oblastí sa do utorka budúceho týždňa môžu rozhodnúť, či sú za alebo proti pričleneniu k Ruskej federácii. Referendá neuznáva Ukrajina ani západné krajiny vrátane Európskej únie.