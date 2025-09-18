< sekcia Zahraničie
USA sú pod tlakom pre hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o Gaze
Desať nestálych členov iniciovalo koncom augusta diskusie o súčasnom návrhu rezolúcie.
Autor TASR
New York 18. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov bude vo štvrtok pravdepodobne hlasovať o najnovšej výzve na prímerie a zlepšení humanitárneho prístupu do Pásma Gazy. Väčšina z 15 členov tieto snahy podporuje napriek opakovanému vetovaniu USA, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Desať nestálych členov iniciovalo koncom augusta diskusie o súčasnom návrhu rezolúcie. Reagovali tak na oficiálne vyhlásenie OSN o hladomore po takmer dvoch rokoch vojny v Pásme Gazy.
Predchádzajúci návrh požadoval odstránenie prekážok pri zaisťovaní pomoci, no diplomatické zdroje pre AFP uviedli, že Francúzsko, Británia a Rusko sú skeptické voči rezolúcii zameranej výhradne na humanitárnu oblasť.
Návrh, o ktorom sa bude zrejme hlasovať vo štvrtok a ktorý preskúmala AFP, vyzýva na sprístupnenie humanitárnej pomoci a „požaduje aj okamžité, bezpodmienečné a trvalé prímerie v Gaze, ktoré budú rešpektovať všetky strany“. Takisto vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov.
Spojené štáty takýto prístup už viackrát odmietli, keď využili právo veta na podporu svojho spojenca Izraela. Veto vyvolalo vlnu nesúhlasu zo strany 14 ďalších členov rady, ktorí podľa všetkého nie sú schopní vyvinúť tlak na Izrael, aby zastavil utrpenie obyvateľov v Pásme Gazy, píše AFP.
Desať nestálych členov iniciovalo koncom augusta diskusie o súčasnom návrhu rezolúcie. Reagovali tak na oficiálne vyhlásenie OSN o hladomore po takmer dvoch rokoch vojny v Pásme Gazy.
Predchádzajúci návrh požadoval odstránenie prekážok pri zaisťovaní pomoci, no diplomatické zdroje pre AFP uviedli, že Francúzsko, Británia a Rusko sú skeptické voči rezolúcii zameranej výhradne na humanitárnu oblasť.
Návrh, o ktorom sa bude zrejme hlasovať vo štvrtok a ktorý preskúmala AFP, vyzýva na sprístupnenie humanitárnej pomoci a „požaduje aj okamžité, bezpodmienečné a trvalé prímerie v Gaze, ktoré budú rešpektovať všetky strany“. Takisto vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov.
Spojené štáty takýto prístup už viackrát odmietli, keď využili právo veta na podporu svojho spojenca Izraela. Veto vyvolalo vlnu nesúhlasu zo strany 14 ďalších členov rady, ktorí podľa všetkého nie sú schopní vyvinúť tlak na Izrael, aby zastavil utrpenie obyvateľov v Pásme Gazy, píše AFP.