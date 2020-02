USA sú podľa Trumpa blízko k dosiahnutiu mierovej dohody s Talibanom

Washington 14. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že Spojené štáty sú "veľmi blízko" k dosiahnutiu mierovej dohody s afganským radikálnym hnutím Taliban. Informovala o tom agentúra AFP.



"Myslím si, že sme veľmi blízko. Myslím si, že existuje dobrá šanca, že budeme mať dohodu...," povedal v rozhlasovej relácii Geralda Riveru s názvom Roadkill na stanici iHeartRadio. "To neznamená, že nejakú (dohodu) aj budeme mať, ale o dva týždne sa to dozvieme," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo cestou na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, kde sa má stretnúť s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním, uviedol, že "za posledných pár dní nastal skutočný pokrok" v rokovaniach medzi Washingtonom a Talibanom.



Minister obrany Mark Esper po stretnutí Severoatlantickej aliancie vo štvrtok v Bruseli povedal, že obe strany "vyrokovali návrh na sedemdňové obmedzenie násilia". Trump nespresnil, či mal na mysli spomínaný návrh alebo niečo rozsiahlejšie. "Vedieme veľmi dobrý dialóg, uvidíme a o týždeň či dva sa to dozvieme," povedal a dodal, že Taliban chce takisto uzavrieť dohodu.



Vyjednávači USA a Talibanu absolvovali od júla 2018 najmenej desať kôl priamych rokovaní, väčšinu z nich v Katare, štáte Perzského zálivu, kde má Taliban otvorený polooficiálny politický úrad.



Vlani v septembri boli obe strany už blízko podpisu dohody, keď americký prezident Donald Trump náhle rokovania zrušil a ako dôvod uviedol pokračujúce násilie páchané Talibanom.



Rokovania sa obnovili v decembri po výmene väzňov medzi Afgancami a Talibanom.