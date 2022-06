USA sú pripravené reagovať na prípadný jadrový test Severnej Kórey

Soul 7. júna (TASR) - Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko sú pripravené rázne reagovať na prípadný jadrový test Severnej Kórey. Vyhlásila to v utorok v Soule námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová.



"Akýkoľvek jadrový test by znamenal úplné porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Na takýto test by bola rýchla a rázna reakcia," vyhlásila Shermanová. "Verím, že nielen Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko, ale celý svet bude odpovedať dôrazným a jasným spôsobom," dodala.



TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Vyhlásenie Wendy Shermanovej prichádza deň po tom, ako juhokórejské a americké jednotky v pondelok spoločne vystrelili osem balistických rakiet krátkeho doletu v reakcii na rovnaký krok Severnej Kórey, ktorá takéto strely skúšobne odpálila v nedeľu.



Washington a Soul v rámci odvetných krokov voči provokáciám Pchjongjangu v utorok podnikli spoločné prelety 20 bojových lietadiel, vrátane stíhačiek piatej generácie typu F-35A, nad Žltým morom nachádzajúcim sa pri západnom pobreží Kórejského polostrova, píše agentúra Jonhap citujúc nemenovaného armádneho predstaviteľa.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok uviedla, že Severná Kórea sa zrejme pripravuje na uskutočnenie ďalšieho testu jadrových zbraní vo svojom testovacom zariadení Pchunggje. KĽDR tam v rokoch 2006–2017 vykonala šesť takýchto skúšobných explózií. Pred možnou ďalšou jadrovou skúškou Severnej Kórey v poslednej dobe opakovane varovali aj americkí a juhokórejskí predstavitelia.