USA sú pripravené rokovať o predĺžení platnosti New START

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin 11. augusta 2020. Foto: TASR/AFP

Washington 20. októbra (TASR) - Spojené štáty sú pripravené zorganizovať stretnutie s Ruskom s cieľom finalizovať dohodu o predĺžení platnosti Zmluvy o opatreniach na ďalšie znižovanie a obmedzovanie strategických útočných zbraní, známej ako New START alebo START/SNV III. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie USA Morgan Ortagusová, ktorá zároveň ocenila pripravenosť Ruskej federácie pokročiť v kontrole jadrových zbraní.Ruské ministerstvo zahraničných vecí predtým v utorok na svojej webovej stránke oznámilo, že Moskva je pripravená zmraziť počet jadrových hlavíc, ak USA budú súhlasiť s predĺžením platnosti New START o rok. Tento krok by nemali sprevádzať žiadne ďalšie požiadavky zo strany Washingtonu.Rusko a USA podpísali dohodu New START v roku 2010. V súlade s ňou majú obe krajiny obmedziť počet svojich strategických jadrových zbraní na 1550. Jej platnosť sa skončí 5. februára 2021, pokiaľ nebude pred týmto dátumom nahradená novou dohodou. Môže sa tiež - po vzájomnej dohode zmluvných strán - predĺžiť, no najviac o päť rokov.Ruský prezident Vladimir Putin prišiel minulý piatok s návrhom na predĺženie platnosti dohody o jeden rok bez akýchkoľvek podmienok, upozornil portál Deutsche Welle. Ešte v ten istý deň však poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Robert O'Brien Putinovu ponuku odmietol. Vysvetlil, že bez zmrazenia jadrových arzenálov je takáto ponuka "". Podľa O'Briena USA predtým ponúkli predĺženie dohody výmenou za zmrazenie jadrových arzenálov USA a Ruska o jeden rok.Putin v júni minulého roku v rozhovore pre denník Financial Times konštatoval, že ak dohoda New START prestane existovať, "".USA a Rusko totiž v auguste 2019 odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), podpísanej ešte počas tzv. studenej vojny. New START sa tak stal posledným ešte platným paktom o jadrových zbraniach.