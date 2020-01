USA sú pripravené rokovať s Iránom bez kladenia podmienok

New York 9. januára (TASR) - Spojené štáty prišli s novou ponukou na nadviazanie rokovaní s Iránom po tom, ako iránske sily vypálili rakety na základne využívané americkými vojakmi v Iraku, aby pomstili zabitie jedného zo svojich najvyšších veliteľov. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



"Bez kladenia predbežných podmienok sme pripravení viesť seriózne rokovania s Iránom s cieľom zamedziť ďalšiemu ohrozovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti alebo eskalácii zo strany iránskeho režimu," napísala americká veľvyslankyňa pri OSN Kelly Craftová v liste so stredajším dátumom, ktorý adresovala generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a Bezpečnostnej rade OSN.



V súvislosti s minulotýždňovým zabitím vplyvného iránskeho generála Kásema Solejmáního americkými silami pri cielenom útoku v Iraku veľvyslankyňa uviedla, že Washington "podnikol určité kroky v rámci uplatňovania svojho práva na sebaobranu".



Craftová tiež zdôraznila, že Spojené štáty v uplynulých rokoch sústavne trvali na diplomatickom riešení nezhôd s Iránom, ale v prípade, že si to bude situácia na Blízkom východe vyžadovať, sú pripravené prijať "dodatočné opatrenia", aby ochránili Američanov v tomto regióne.



Iránske revolučné gardy vypálili v stredu v skorých ranných hodinách miestneho času rakety na dve základne v irackých provinciách Anbár a Arbíl, kde sa nachádzajú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl. Útok bol odvetou za minulotýždňové zabitie iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního pri cielenom útoku americkej armády blízko letiska v hlavnom meste Iraku.



Iránski predstavitelia prisľúbili za usmrtenie Solejmáního "tvrdú odplatu". Americký prezident Donald Trump zase v stredu varoval Irán, že Spojené štáty naň uvalia nové sankcie, ak "okamžite nezmení svoje správanie", pričom špecificky poukázal na iránsky jadrový program a "podporu terorizmu".