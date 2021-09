USA sú pripravené stretnúť sa so Severnou Kóreou

Washington 28. septembra (TASR) - Spojené štáty sú bez akýchkoľvek podmienok pripravené stretnúť sa s predstaviteľmi Severnej Kórey. Uviedla to v pondelok hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Jalina Porterová.



Hovorkyňa takto podľa juhokórejskej agentúry Jonhap odpovedala na otázku, či sú USA ochotné uvažovať o zmiernení sankcií uvalených na Severnú Kóreu (KĽDR).



"Sme pripravení stretnúť sa s KĽDR bez akýchkoľvek podmienok, a samozrejme dúfame, že KĽDR zareaguje na náš návrh kladne," povedala Porterová.



Počas telefonického brífingu Porterová znovu zdôraznila, že je potrebné viesť dialóg medzi USA a Severnou Kóreou. Takto odpovedala na otázku, či sú USA ochotné uvažovať aj nad oficiálnym vyhlásením konca kórejskej vojny.



Juhokórejský prezident Mun Če-in predtým navrhol, aby USA a obe Kórey, prípadne spoločne s Čínou, formálne vyhlásili koniec vojny z rokov 1950-53, čím by podporili mier a denuklearizáciu Kórejského polostrova. Vojna sa totiž skončila len prímerím.



Severná Kórea stále nezareagovala na opakované návrhy administratívy prezidenta Joea Bidena na stretnutie, ktoré by sa konalo kedykoľvek a bez akýchkoľvek podmienok.



Pchjongjang sa nezúčastňuje na rozhovoroch o denuklearizácii od začiatku roka 2019.



Vyjadrenia americkej predstaviteľky prišli po tom, čo sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, Kim Jo-čong, oznámila, že jej krajina môže uvažovať o vyhlásení formálneho konca vojny, ako aj o uskutočnení vnútrokórejského summitu, až vtedy, keď Južná Kórea bude pristupovať ku KĽDR nestranne a s rešpektom.