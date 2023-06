Blinken: USA sú stále oddané svojim spojencom v Perzskom zálive

Rijád 7. júna (TASR) - Spojené štáty sú aj naďalej oddané svojim arabským partnerom v oblasti Perzského zálivu. Povedal to v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu v Rijáde. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Účastníci rokovali o kľúčových záležitostiach vrátane konfliktov v Jemene, Sýrii a na palestínskych územiach.



Blinken sa krátku pred zasadnutím stretol so saudskoarabským ministrom zahraničných vecí Fajsalom bin Farhánom. Obe krajiny vyjadrili odhodlanie pokračovať v spolupráci v boji proti terorizmu, v úsilí dosiahnuť trvalý mier v Jemene a podporovať stabilitu, bezpečnosť, zmierňovanie napätia a integráciu v oblasti Perzského zálivu. "Obe strany prisľúbili, že budú pokračovať v pevnej spolupráci s cieľom ukončiť boje v Sudáne," dodal rezort diplomacie USA.



Blinken do Saudskej Arábie pricestoval v utorok. Absolvoval stretnutie s korunným princom Muhammadom bin Salmánom, s ktorým hovoril aj o otázke ľudských práv.



Vzťahy medzi Washingtonom a Rijádom ako dlhoročnými spojencami sú v poslednom období napäté v spojitosti s ľudskými právami a ropou. Blinkenova trojdňová návšteva má vzájomné vzťahy posilniť.



Je tiež prvá od obnovenia diplomatických vzťahov Saudskej Arábie a Iránu. Teherán v utorok, v deň Blinkenovho príchodu, opätovne otvoril svoje veľvyslanectvo v Rijáde.