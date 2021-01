USA sú veľmi sklamané z rozhodnutia Británie nevydať Assangea

Washington 4. januára (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti vyjadrilo "mimoriadne sklamanie" z pondelňajšieho rozhodnutia britského súdu nevydať zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea do Spojených štátov, kde by čelil obvineniam zo špionáže. Informovala o tom agentúra AFP.



"Aj keď sme z konečného rozhodnutia súdu mimoriadne sklamaní, sme spokojní, že USA zvíťazili v každom nastolenom právnom bode," uviedlo ministerstvo, pričom poukázalo na Assangeove tvrdenia, že iba uplatňoval svoje právo na slobodu prejavu a že USA sa snažia v jeho prípade o politickú vendetu.



"Budeme sa naďalej usilovať o vydanie pána Assangea do USA," dodalo ministerstvo.



Mexiko medzitým ponúklo Assangeovi politický azyl. "Požiadam ministra zahraničných vecí, aby vykonal príslušné postupy smerom k žiadosti, aby vláda Spojeného kráľovstva prepustila Assangea, pretože Mexiko mu ponúka politický azyl," povedal novinárom mexický prezident Andrés Manuel López Obrador.



Ústredný trestný súd Anglicka a Walesu (známy ako Old Bailey) so sídlom v Londýne zamietol žiadosť USA o vydanie Assangea s odôvodnením, že má obavu o jeho duševné zdravie, ktoré by extradícia mohla podlomiť.



Americká vláda už avizovala, že proti rozhodnutiu podá odvolanie.



Americké úrady obviňujú Assangea zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010 - 2011. V prípade uznania za vinného v USA by zakladateľovi WikiLeaks hrozilo až 175 rokov za mrežami.