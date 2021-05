USA sú za pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti covidu

Ženeva 6. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu privítal, že Spojené štáty podporili návrh na celosvetové pozastavenie platnosti patentov farmaceutických firiem na vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19. Tento krok USA označil ako "historické rozhodnutie", píše agentúra AFP.



Šéf WHO na Twitteri napísal, že zo strany USA "ide o dôležitý krok k dosiahnutiu férového prístupu k vakcínam a uprednostnenie blahobytu všetkých ľudí v tejto kritickej dobe".



"Postupujme teraz všetci promptne a solidárne, v nadväznosti na dômyselnosť a odhodlanie vedcov, ktorí vyrábajú život zachraňujúce vakcíny proti ochoreniu COVID-19," dodal.



Ešte vlani v októbri návrh na pozastavenie spomínaných patentov na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) spoločne predložili India a Juhoafrická republika. Ak by bol ich návrh schválený, potom by vakcíny mohla vyrábať každá technologicky schopná firma, čím by sa očkovanie stalo rýchlejšie dostupným aj chudobnejším krajinám. Zástancom tohto riešenia bol aj samotný Ghebreyesus.



V apríli vyzvalo prezidenta USA Joea Bidena viac ako 60 bývalých hláv štátov a vlád, vrátane bývalých lídrov Británie a Francúzska, a vyše 100 nositeľov Nobelovej ceny, aby tento návrh podporil.



V ich otvorenom liste sa uvádza, že na základe súčasného tempa výroby vakcín si väčšina chudobných krajín bude musieť na dosiahnutie masovej imunizácie proti covidu počkať minimálne do roku 2024.