USA sú znepokojené Bacheletovou avizovanou návštevou Číny

Washington 20. mája (TASR) - Spojené štáty vyjadrili v piatok hlboké znepokojenie z avizovanej návštevy vysokej komisárky OSN pre ľudské práva v Číne. Neočakávajú, že Michelle Bacheletovej bude poskytnutý dostatočný prístup na všetky miesta, aby dokázala vyhodnotiť situáciu v oblasti ľudských práv. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



"Sme hlboko znepokojení nadchádzajúcou návštevou (Bacheletovej v Číne)," povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. "Neočakávame, že Čínska ľudová republika poskytne (Bacheletovej) dostatočný prístup potrebný na vykonanie úplného, objektívneho vyhodnotenia stavu ľudských práv v Sin-ťiangu," dodal.



V regióne Sin-ťiang na západe Činy sú podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií ujgurská, kazašská a ďalšie prevažne moslimské etnické menšiny vystavené systematickému prenasledovaniu.



Price tiež kritizoval samotnú Bacheletovú, bývalú prezidentku Čile, pretože jej úrad dosiaľ nezverejnil správu o ľudských právach v Sin-ťiangu, kde Peking podľa Washingtonu pácha "genocídu" moslimských Ujgurov a iných turkických národov.



"Napriek častým ubezpečeniam zo strany jej úradu, že správa bude čoskoro zverejnená, stále ju nemáme k dispozícii a (preto) vyzývame vysokú komisárku, aby správu bezodkladne zverejnila," povedal Price. Bacheletovej tiež vyčítal, že mlčí napriek "nespochybniteľným dôkazom o zverstvách v Sin-ťiangu a iných porušovaniach ľudských práv v Číne".



Organizácia Human Rights Watch (HRW) a ďalšie ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy, že čínska vláda využije Bacheletovej návštevu ako príležitosť na "manipulovanie" s verejnou mienkou ohľadom dodržiavania ľudských práv v Číne.



Čínska vláda odmieta obvinenia Západu z údajných perzekúcií voči Ujgurom a opakovane upozornila ostatné štáty, aby nezasahovali do jej vnútorných záležitostí.



Bacheletová, ktorá bude v Číne od 23. do 28. mája, plánuje okrem Sin-ťiang navštíviť aj juhočínsku priemyselnú metropolu Kuang-čou (Kanton), avšak vzhľadom na koronavírusovú pandémiu nezavíta do hlavného mesta Peking. Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva navštívila Čínu naposledy v roku 2005, keď tento post zastávala Louise Arbourová.