USA sú znepokojené eskaláciou Ruska v Čiernom mori

Washington/Varšava 20. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA považuje pozastavenie plavby v niektorých oblastiach Čierneho mora za eskaláciu zo strany Ruska. Tento krok by podľa agentúry AFP mohol v konečnom dôsledku ovplyvniť prístup do ukrajinských prístavov.



Americký rezort diplomacie svojím vyhlásením reagoval na správu z minulého piatku, keď ruské ministerstvo obrany informovalo, že pre plánované vojenské cvičenia na šesť mesiacov zatvorí niektoré oblasti Čierneho mora v okolí Krymského polostrova.



Ako informovala agentúra AP, podľa Washingtonu tento vývoj udalostí "vyvoláva osobitné znepokojenie" na pozadí "správ o zvyšovaní ruskej vojenskej prítomnosti" na hraniciach s Ukrajinou. Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí Neda Pricea tento krok predstavuje ďalšiu eskaláciu Moskvy smerujúcu k podkopaniu a destabilizácii Ukrajiny.



Západné krajiny v uplynulých dňoch opakovane vyjadrili znepokojenie nad vyhláseniami ukrajinskej armády o hromadení ruských síl pozdĺž hraníc s Ukrajinou.



Hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby v noci na utorok uviedol, že počet príslušníkov ruskej armády na hraniciach s Ukrajinou je ešte väčší ako v roku 2014, keď Rusko napadlo Krymský polostrov.



Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell v pondelok informoval, že pri ukrajinských hraniciach je 150.000 ruských vojakov; diplomatická služba EÚ však neskôr tento počet bez vysvetlenia znížila na 100.000. Samotný hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby neuviedol konkrétny počet ruských vojakov.



Hovorca Pentagónu súčasne vyhlásil, že USA si nemyslia, že toto hromadenie ruskej vojakov vedie k bezpečnosti a stabilite pozdĺž hraníc s Ukrajinou a už vôbec nie na okupovanom Kryme.



"Počuli sme, ako Rusi vyhlasujú, že všetko sa týka výcviku. Podľa nás nie je celkom jasné, že ide o presne tento účel," dodal Kirby.



Hovorca Pentagónu súčasne na brífingu potvrdil vyslanie amerických stíhačiek do Poľska, pričom uviedol, že táto operácia nemá nič spoločné so situáciou na hranici medzi Ruskom a Ukrajinou.



Kirby tak potvrdil oznámenie poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka, ktorý v pondelok informoval, že v Poľsku pristálo 24 amerických lietadiel F-15 a F-16. Podľa ministra sa zapoja do cvičenia rýchleho nasadenia vzdušných síl v Európe, pričom aj z poľských leteckých základní.