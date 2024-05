USA sú znepokojené návrhom zákona o vonkajšom vplyve v Gruzínsku

Washington 2. mája (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vyjadrili znepokojenie z návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, o ktorom rokuje parlament v Gruzínsku. Kritici tvrdia, že pripomína ruskú legislatívu, ktorá sa využíva na potlačenie disentu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V Gruzínsku sa od 9. apríla konajú masové protivládne protesty v reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen zaviesť tento zákon. Parlament ho v stredu schválil v druhom čítaní v pomere hlasov 83:23, na rade je teraz záverečné tretie čítanie.



Prezidentka Salome Zurabišviliová už avizovala, že zákon bude v prípade schválenia parlamentom vetovať. Vládna strana má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie prezidentského veta.



Spojené štáty sú "hlboko znepokojené touto legislatívou a tým, čo by mohla spôsobiť, pokiaľ ide o potláčanie disentu a slobody prejavu," povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. V Gruzínsku je podľa neho živá občianska spoločnosť, ktorá slúži na to, aby kontrolovala nadmernú moc vlády.



Na základe zákona o vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia, ktorá získava viac než 20 percent svojho financovania zo zahraničia, zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti".