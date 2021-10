USA sú znepokojené skúškami čínskych hypersonických striel

Ženeva 18. októbra (TASR) - Spojené štáty sú "vážne znepokojené" testami čínskych hypersonických klzákov. Vyhlásil to stály predstaviteľ USA pri Konferencii o odzbrojení v Ženeve Robert Wood v súvislosti s informáciami, že Čína v auguste údajne uskutočnila skúšku, pri ktorej hypersonická strela schopná niesť jadrovú hlavicu obletela Zem. Informovala o tom agentúra AFP.



Wood, ktorý na budúci týždeň po siedmich rokoch končí vo funkcii, skonštatoval, že hypersonické strely vyvíja okrem Číny aj Rusko. Spojené štáty, ktoré takéto technológie donedávna nevyvíjali, nemajú inú možnosť, ako odpovedať podobnými krokmi, uviedol Wood. Dodal, že USA sú tiež znepokojené rastúcim jadrovým arzenálom Číny.



Čína v pondelok poprela sobotňajšiu správu novín Financial Times, podľa ktorej v auguste skúšobne odpálila hypersonickú strelu. Peking tvrdí, že testoval len raketu pre svoj vesmírny program.



Americká armádna agentúra DARPA nedávno oznámila, že uskutočnila úspešnú skúšku "dýchajúcej" hypersonickej strely HAWC, ktorá okrem iného používa ako palivo atmosférický kyslík. V apríli otestovala aj hypersonický klzák ARRW, avšak neúspešne.



Hypersonické strely môžu letieť až päťkrát rýchlejšie než zvuk. V porovnaní s balistickými raketami letia pomerne nízko, teda môžu potenciálne rýchlejšie zasiahnuť cieľ. Okrem toho nemajú predvídateľnú balistickú krivku a sú manévrovateľné. To sťažuje ich odhalenie a zachytenie súčasnými systémami protiraketovej obrany.