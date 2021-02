USA sú znepokojené správami o zneužívaní žien v čínskych táboroch

Washington 4. februára (TASR) - Spojené štáty sú "hlboko znepokojené" správami o systematickom pohlavnom zneužívaní a znásilňovaní žien z etnickej skupiny Ujgurov, ako aj iných moslimských menšín v internačných táboroch v čínskom regióne Sin-ťiang. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojší rezort diplomacie.



Americké ministerstvo zahraničných vecí sa v stredu večer vyjadrilo, že pre "ohavnosti" páchané najmä na ženách v čínskych táboroch musia byť vyvodené "vážne následky". O aké následky by malo ísť, nešpecifikovalo.



Washington však plánuje spoločne so svojimi spojencami verejne odsúdiť zločiny proti ľudskosti páchané čínskou vládou a zvážiť všetky vhodné prostriedky na "zabezpečenie, aby všetci zodpovední za svoje činy poniesli zodpovednosť", a na "zabránenie zneužívania do budúcnosti," informovala hovorkyňa ministerstva.



Rezort diplomacie USA zároveň vyzval Čínu na umožnenie "okamžitého a nezávislého vyšetrovania medzinárodnými pozorovateľmi" vo veci obvinení z porušovania ľudských práv v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.



Vyjadrenie amerického rezortu diplomacie prišlo po tom, čo britská stanica BBC v stredu zverejnila reportáž, v ktorej niekoľko bývalých zadržaných z táborov a jeden strážnik potvrdili, že boli svedkami organizovaného systému hromadného znásilňovania, sexuálneho násilia a týrania, alebo ho dokonca aj sami podstúpili.



Hovorca čínskeho rezortu diplomacie Wang Wen-pin túto správu BBC označil za reportáž "bez akéhokoľvek faktického základu". O ľuďoch, ktorí v článku poskytli svoje svedectvá, sa vyjadril, že sa ich už "niekoľkokrát" podarilo odhaliť ako "hercov roznášajúcich falošné informácie".



Americké ministerstvo zahraničných vecí opäť zdôraznilo, že USA už v minulosti uvalili sankcie na niekoľko čínskych predstaviteľov a firmy za "spáchanie zločinov proti ľudskosti a genocídu" v Sin-ťiangu. Sankcie uvalila ešte vláda predošlého prezidenta Donalda Trumpa, súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden však podľa vlastných slov nemieni v prísnom prístupe voči Číne poľaviť.



Viacero svetových mocností kritizuje Čínu za vytvorenie táborov v regióne Sin-ťiang na severozápade krajiny, kde je umiestnených viac ako milión Ujgurov či príslušníkov iných prevažne moslimských menšín. Údajne v nich tiež dochádza k nútenej sterilizácii žien či k násilným interrupciám.



Peking však tieto tvrdenia odmieta a tvrdí, že ide o tzv. školiace centrá, ktoré majú zabrániť tomu, aby títo ľudia páchali aktivity spojené so separatizmom a islamistickým terorizmom.