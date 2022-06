USA sú znepokojené údajným masovým vraždením v Etiópii

Washington 21. júna (TASR) - Spojené štáty vyjadrili v utorok pobúrenie v súvislosti so správami o stovkách obetí masového zabíjania v Etiópii. Washington zároveň opakovane vyzval na mierové riešenie sporov v tejto krajine, informovala agentúra AFP.



Preživší z Etiópie pre AFP uviedli, že stovky ľudí patriacich do etnickej skupiny Amharov cez víkend zabili povstalci v etiópskom zväzovom štáte Oromia. Telá obetí po niekoľkohodinovom násilí zostali ležať na uliciach.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price uviedol, že USA sú "hlboko znepokojené týmto strašným činom" a vyzývajú všetkých Etiópčanov, aby odmietli násilie a viedli mierumilovný dialóg na vyriešenie nezhôd.



"Národné zmierenie musí obsahovať komplexnú, inkluzívnu spravodlivosť pre obete a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv," dodal.



Úrady v Oromii uviedli, že útok podnikla Oromská oslobodzovacia armáda (OLO), ktorú etiópska vláda považuje za teroristickú organizáciu.



Povstalci z OLO však prostredníctvom svojho hovorcu obvinili zo zabíjania provládne milície a vyzvali na nezávislé vyšetrovanie.



Násilie prichádza napriek nádejam na návrat mieru do severnej Etiópie, kde vojna vypukla ešte v novembri 2020. Etiópska vláda vyhlásila humanitárne prímerie v marci tohto roka, čím umožnila prísun obmedzeného množstva zásob humanitárnej pomoci do regiónu Tigraj – prvýkrát od polovice decembra 2021.