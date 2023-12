USA sú znepokojené väznením Navaľného, ktorého presunuli na Sibír

Washington 25. decembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok vyjadrili vážne znepokojenie nad väznením lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorého previezli do trestaneckej kolónie na severozápade Sibíri. Washington vyzval Moskvu, aby ukončila "stupňujúce sa represie" voči disidentom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ministerstvo zahraničných vecí USA vo vyhlásení privítalo najnovšie správy o Navaľnom, o ktorom sa takmer tri týždne nevedelo, kde sa nachádza a v akom je stave. V pondelok Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová uviedla, že sa našiel a nachádza sa v trestaneckej kolónii IK-3 v meste Charp v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu.



"Naďalej však máme hlboké obavy o blaho Navaľného a podmienky jeho nespravodlivého zadržiavania," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie s tým, že USA odsudzujú "zlomyseľné zaobchádzanie" so 47-ročným politikom.



Jeho spolupracovník Ivan Ždanov v pondelok uviedol, že Navaľného presunuli z väzenia na východ od Moskvy do odľahlej trestaneckej kolónie, ktorá sa nachádza nad severným polárnym kruhom. Podľa Ždanova v nej panujú "drsné podmienky, s osobitným režimom vo večne zamrznutej oblasti" a s veľmi obmedzeným kontaktom s vonkajším svetom. Kolónia sa nachádza približne 1900 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta.



Washington sa podľa hovorcu pridáva k rodine a prívržencom Navaľného vo výzve na jeho bezpodmienečné a okamžité prepustenie. USA "vyzývajú ruskú vládu, aby ukončila stupňujúce sa potláčanie nezávislých prejavov v Rusku", píše sa vo vyhlásení.



Navaľnyj je hlavným politickým vyzývateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Moskva zakázala tomuto opozičnému politikovi kandidovať vo voľbách v roku 2018 kvôli dávnemu obvineniu z podvodu, ktoré bolo podľa Navaľného spojencov politicky motivované.



Navaľného uväznili v roku 2021 po tom, čo prežil pokus o vraždu otravou. Trest mu tento rok predĺžili na 19 rokov pre obvinenia z extrémizmu.