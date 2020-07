USA sú znepokojené zmenami v ruskej ústave

Washington 2. júla (TASR) – USA vyjadrili znepokojenie nad hlasovaním o zmenách v ústave Ruskej federácie. Poukázali pritom na správy o nátlaku vyvíjanom na voličov a pripomenuli, že ruský prezident Vladimir Putin by vďaka schváleným zmenám mohol zotrvať pri moci až do roku 2036. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



„Sme znepokojení správami o snahách ruskej vlády manipulovať výsledok nedávneho hlasovania o ústavných zmenách," vyhlásila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Morgan Ortagusová.



Ako príklad uviedla správy o nútení voličov, aby využili svoje volebné právo, o nátlaku na odporcov ústavných zmien i o obmedzení počtu nezávislých pozorovateľov na hlasovaní.



Spojené štáty podľa hovorkyne osobitne znepokojuje ustanovenie, ktoré by prezidentovi Putinovi potenciálne umožnilo zostať pri moci až do roku 2036.



Hovorkyňa spresnila, že Spojené štáty sú zásadne proti ústavným zmenám a doplneniam, ktoré kdekoľvek na svete uprednostňujú etablované subjekty alebo predlžujú ich funkčné obdobia, a to najmä v kontextoch, keď „chýbajú potrebné podmienky pre slobodné a spravodlivé demokratické procesy".



Námestník ministra zahraničných vecí Steve Biegun v predvečer hlasovania v Rusku vyslovil názor, že všetko nasvedčuje tomu, že Putin spolu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom majú v úmysle zotrvať v najvyššom úrade doživotne.



K hlasovaniu v Rusku sa vo štvrtok kriticky vyjadrila aj Európska komisia. vyzvala Rusko, aby preskúmalo správy o nezrovnalostiach, ku ktorým došlo počas celoštátneho hlasovania o zmenách v ruskej ústave, ktoré umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036.



Pre TASR to potvrdil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, ktorý v mene EK vyjadril ľútosť, že „v období pred celoštátnym hlasovaním nebolo možné viesť kampane za aj proti, a tak bol voličom odmietnutý prístup k vyváženým informáciám."



Na rozdiel od negatívnej reakcie Washingtonu a Bruselu indický premiér Naréndra Módí vo štvrtok v telefonickom rozhovore Putinovi zagratuloval k výsledku celoštátneho hlasovania o zmenách v ústave, ako aj k nedávnym úspešným oslavám 75. výročia víťazstva nad fašizmom.