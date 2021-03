USA sú znepokojené zo zadržania bývalých členov bolívijskej vlády

Washington 28. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu žiadal prepustenie bývalej bolívijskej prezidentky Jeanine Áňezovej i ďalších predstaviteľov bývalej vlády, informovala agentúra AP.



"Spojené štáty sú hlboko znepokojené v súvislosti s náznakmi nedemokratického správania a politizovania právneho systému v Bolívii," napísal Blinken na Twitteri. Bolívijská vláda by mala podľa Blinkena prepustiť zadržaných politikov a začať nezávislé a transparentné vyšetrovanie.



Áňezovú zadržali 13. marca v súvislosti s údajným prevratom v roku 2019 proti exprezidentovi Evovi Moralesovi. Áňezová čelí obvineniam z terorizmu, sprisahania a protištátnej činnosti. Úrady takisto zadržali dvoch bývalých ministrov jej vlády.



Ľavicový prezident Morales opustil Bolíviu po tom, čo v krajine vypukli protesty v súvislosti s údajnou manipuláciou hlasov počas prezidentských volieb v roku 2019.



Po Moralesovom odchode prevzala moc v krajine dočasná vláda na čele s pravicovou senátorkou Jeanine Áňezovou, ktorej nástup do prezidentského úradu vyvolal sériu protestov Moralesových stúpencov. Pri zrážkach s armádou vtedy zahynulo 23 demonštrantov.



Nové parlamentné a prezidentské voľby sa nakoniec uskutočnili 18. októbra 2020 a Moralesovo hnutie MAS ich presvedčivo vyhralo. Morales sa vrátil do Bolívie a Kongres následne udelil amnestiu tým ľudom, ktorých Áňezovej vláda obvinila v súvislosti s násilnými demonštráciami.