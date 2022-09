USA sú znepokojené zo zaobchádzania s Navaľným v ruskom väzení

Washington 10. septembra (TASR) - Spojené štáty v piatok obvinili ruských predstaviteľov z porušovania práv väzneného opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Reagovali tak na skutočnosť, že väzenské orgány ho nedávno zbavili práva na zachovanie dôvernosti dokumentov, ktoré si posúva so svojimi právnymi zástupcami a kritizovali tiež jeho opakované umiestňovanie na samotku.



"Spojené štáty sú hlboko znepokojené eskalujúcim svojvoľným zasahovaním ruskej vlády do práv Alexeja Navaľného," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí USA, z ktorého cituje agentúra AFP.



Navaľnyj (46) vo štvrtok cez svojich právnikov na Twitteri priblížil, že všetka jeho korešpondenčná komunikácia s právnym tímom bude predmetom trojdňových kontrol zo strany personálu väznice.



"Toto zasahovanie, spolu s opakovaným presúvaním na samotku za údajné malé priestupky, je ďalším dôkazom politicky motivovaného obťažovania," píše sa ďalej vo vyhlásení amerického rezortu diplomacie. Podľa neho toto počínanie poukazuje na "neistotu a strach (Moskvy) pred tými, ktorí hovoria pravdu".



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price podľa agentúry Reuters znova vyzval na okamžité prepustenie Navaľného z väzenia.



Navaľnyj, ktorý si odpykáva trest neďaleko mesta Vladimír zhruba 200 kilometrov od Moskvy, v posledných týždňoch informoval, že ho viacnásobne preložili na samotku. Chceli ho tak okrem iného potrestať napríklad za to, že sa pokúsil vo väzení založiť odborovú organizáciu.



Navaľnyj si odpykáva 11,5-ročný trest za porušenie podmienok podmienečného trestu, finančný podvod a pohŕdanie súdom. Ako tvrdí, všetky obvinenia voči nemu sú vykonštruované a slúžia ako zámienka na zmarenie jeho politických ambícií a jeho umlčanie.