USA sú znepokojené obvineniami voči väznenej mjanmarskej líderke

Washington 16. februára (TASR) - Spojené štáty sú znepokojené novými obvineniami vznesenými voči väznenej líderke Mjanmarska Aun Schan Su Ťij. Na tlačovej konferencii sa tak v utorok vyjadril hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price, ktorého citovala agentúra AFP.



Price v mene USA tiež vyzval mjanmarskú armádu na "okamžité prepustenie všetkých neprávom zadržaných občianskych a politických lídrov, novinárov, ľudskoprávnych aktivistov, ako aj ostatných členov občianskej spoločnosti". Zároveň zopakoval apel americkej vlády na "obnovenie demokraticky zvolenej vlády".



Su Ťij, zosadená počas vojenského prevratu zo začiatku tohto mesiaca, doteraz čelila obvineniu z porušenia zákona o importe a exporte, ktoré súvisí s nálezom viacerých nelegálne dovezených vysielačiek. Túto aparatúru u nej objavili počas domovej prehliadky. Najnovšie sa však k nim pridali aj obvinenia z porušenia zákona o odstraňovaní dôsledkov prírodných katastrof.



Známa politička Su Ťij bola do vojenského prevratu štátnou kancelárkou, čo je v Mjanmarsku funkcia fakticky sa rovnajúca premiérskemu kreslu.



Protestujúci v Mjanmarsku už 11 dní demonštrujú proti nedávnemu vojenskému prevratu a zosadeniu civilnej vlády. Žiadajú jej návrat, ako aj prepustenie Su Ťij z väzby. Vojenská junta jej väzbu, ktorá sa malo skončiť v pondelok, predĺžila.



Na demonštráciách, ktoré sa v pondelok konali v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj, strieľali policajti a vojaci do pokojných protestujúcich. Spravodajský server Frontier Myanmar napísal, že polícia a vojaci náhodne strieľali aj do domov obyvateľov.



Monitorovacia organizácia NetBlocks so sídlom v Británii v utorok nadránom miestneho času uviedla, že úrady v Mjanmarsku už druhú noc po sebe "takmer úplne vypli internet".