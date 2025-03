USA: Súd nariadil zastaviť snahy o zatvorenie Rádia Slobodná Európa

Washington 26. marca (TASR) - Americký súd v utorok vyhovel žiadosti Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) so sídlom v Prahe a vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastavil snahu americkej administratívy ukončiť financovanie tejto rozhlasovej stanice. Súd tak reagoval na žalobu RFE/RL proti jej materskej agentúre USAGM (Agentúra Spojených štátov pre globálne médiá), ktorá odmieta vydať Kongresom uvoľnené financie určené pre túto rozhlasovú stanicu. TASR o tom informuje podľa správ portálu Novinky.cz a webu RFE/RL.



„Vedenie USAGM nemôže jednou vetou, ktorá prakticky neobsahuje žiadne vysvetlenie, donútiť RFE/RL aby ukončila svoju činnosť - a to dokonca ani vtedy, keď to nariadil prezident,“ vysvetlil sudca Royce Lamberth. Dodal, že USAGM konala svojvoľne, keď sa rozhodla odobrať rozhlasovej stanici financovanie, čo jej spôsobí „nenapraviteľnú ujmu“.



„Oceňujeme premyslené a nepriestrelné rozhodnutie sudcu Lambertha, ktoré zabránilo USAGM ignorovať vôľu Kongresu,“ uviedol v reakcii šéf RFE/RL Stephen Capus, ktorý ďalej poznamenal, že odopretie prostriedkov rozhlasovej stanici, ktoré už Kongres vyčlenil, je protiústavné.



Podľa RFE/RL sa v najbližších týždňoch očakáva aj rozhodnutie súdu o približne 77 miliónoch dolárov (1,8 miliardy korún), ktoré Kongres vyčlenil na financovanie stanice do konca septembra.



Desiatky amerických zákonodarcov 25. marca vyzvali Trumpa, aby zrušil svoje nariadenie o zatvorení USAGM. V liste Trumpovi, ktorý podpísalo viac ako 40 členov Kongresu, sa uvádza, že zrušenie agentúry by poškodilo dôveryhodnosť USA a ich globálne postavenie vo svete.



RFE/RL sídli od roku 1995 v Prahe a v súčasnosti vysiela v 27 jazykoch pre 23 krajín vrátane Ruska, kde ju vo februári 2024 vyhlásili za „nežiaducu organizáciu“.



Americký prezident Donald Trump nedávno podpísal dekrét, ktorým nariadil rozsiahle škrty v USAGM. Tá má v USA na starosti všetky štátom financované programy zahraničného vysielania, ktoré neprevádzkuje armáda.