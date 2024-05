Súd opäť otvorí pojednávanie s DePapem odsúdeným za útok na Pelosiho

San Francisco 21. mája (TASR) - Sudkyňa federálneho súdu v San Franciscu z dôvodu pochybenia opätovne otvorí pojednávanie s Davidom DePapem, ktorý bol v piatok odsúdený na 30 rokov väzenia za útok kladivom na manžela bývalej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. TASR informuje na základe pondelkovej správy agentúry AP.



Dôvodom na nové pojednávanie je skutočnosť, že sudkyňa Jacqueline Scott Corleyová minulý týždeň DePapemu počas jeho prítomnosti na súde neposkytla priestor na vyjadrenie.



DePape bol v piatok (17. mája) odsúdený na 20 rokov väzenia za útok na Paula Pelosiho a na 30 rokov za pokus o jeho únos, ku ktorým došlo v októbri 2022, pripomína AP. Corleyová však počas víkendu vo vyhlásení uviedla, že došlo z jej strany k "jasnému pochybeniu", keď DePapemu nedala príležitosť vyjadriť sa ešte pred oznámením trestu - ako si to vyžaduje zákon. Nové pojednávanie naplánovala na 28. mája.



Žalobcovia po udelení trestu podnikli právne kroky, v ktorých pripomenuli, že súd DePapemu nedal príležitosť vyjadriť sa. Súd požiadali, aby pojednávanie zopakoval. DePapeho obhajcovia však uviedli, že nesúhlasia s tým, aby sa ich klient opätovne postavil pred súd, píše AP s odvolaním sa na oficiálne podanie žalobcov.



DePape napadol 82-ročného Paula Pelosiho kladivom. K útoku došlo 28. októbra 2022 krátko pred doplňujúcimi voľbami do Snemovne reprezentantov amerického Kongresu i Senátu.



Útok na Pelosiho vyvolal pochybnosti o bezpečí členov Kongresu i členov ich rodín.



DePape bol obžalovaný aj na štátnej úrovni v štáte Kalifornia z pokusu o vraždu, vlámanie a útok. Pojednávanie by sa malo začať v lete, píše stanica CNN.