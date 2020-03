Súd pozastavil Trumpove azylové opatrenia v Arizone a Kalifornii

San Diego 5. marca (TASR) – Federálny odvolací súd v San Franciscu zablokoval na území štátov Arizona a Kalifornia platnosť opatrenia prezidenta Donalda Trumpa, na základe ktorého by žiadatelia o azyl čakali v Mexiku, kým ich žiadosti posúdia americké imigračné súdy. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Mechanizmus známy pod označením "Remain in Mexico" (Zostaň v Mexiku) je súčasťou vládnych opatrení v súvislosti s narastajúcim počtom osôb, ktoré v USA žiadajú o azyl.



Súd v San Franciscu v stredu rozhodol, že platnosť rozhodnutia zablokuje na území štátov Arizona a Kalifornia hraničiacich s Mexikom, kde má právomoc. Nariadenie súdu vstúpi do platnosti 12. marca.



Trojčlenný senát súdu však odmietol nariadenie rozšíriť aj na ďalšie dva štáty hraničiace s Mexikom - Nové Mexiko a Texas.



Ten istý súd minulý piatok platnosť opatrenia pozastavil pozdĺž celých hraníc. V ten istý deň však svoje rozhodnutie zrušil po tom, ako vláda varovala pred negatívnymi následkami, ktoré by takýto krok podľa nej mal.



Administratíva prezidenta Trumpa sa v snahe presadiť svoje stanovisko obrátila aj na Najvyšší súd USA, ktorý v otázkach migrácie a hraníc konzistentne rozhoduje v prospech vlády. Ten však vo veci ešte nerozhodol.



Oponenti vrátane ľudskoprávnych aktivistov argumentovali, že Trumpova administratíva uplatňovaním týchto opatrení porušila platné americké zákony aj medzinárodné zmluvy. Poukazovali pritom na to, že americké úrady vracali do Mexika aj ľudí, ktorým hrozilo prenasledovanie pre ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie.