Americký súd rozhodol o odklade prvej federálnej popravy od roku 2003

Washington 13. júla (TASR) - Americký súd rozhodol o odklade prvej popravy od roku 2003, ktorú mali v pondelok vykonať federálne úrady. Informovala o tom agentúra AP.



Trestanca Daniela Lewisa Leeho usvedčeného z vraždy trojčlennej rodiny z roku 1996 mali popraviť smrtiacou injekciou v americkom štáte Indiana.



Sudkyňa Tanya Chutkanová vo Federálnom dištrikte Kolumbia však v pondelok popravu na poslednú chvíľu odložila. Zdôvodnila to pokračujúcimi súdnymi konaniami, v ktorých sa riešia sťažnosti týkajúce sa nových procedúr podávania smrtiacej injekcie.



Chutkanová ministerstvu spravodlivosti USA nariadila, aby odložilo štyri popravy naplánované na júl a august, spresňuje na svojej webovej stránke agentúra Reuters.



Vedecké dôkazy podľa Chutkanovej potvrdili, že nový spôsob popravy smrtiacou injekciou schválený v roku 2019 by odsúdeným mohol spôsobiť bolesť a "zbytočné utrpenie".



Ministerstvo spravodlivosti voči rozhodnutiu súdu okamžite podalo odvolanie. Najvyšší súd USA by o celej záležitosti mohol rozhodnúť už v najbližších hodinách.



Leeho odsúdili v roku 1999 v štáte Arkansas za vraždu obchodníka so zbraňami Williama Muellera, jeho manželky Nancy a ich osemročnej dcéry. Má byť prvým federálnym väzňom popraveným v USA od roku 2003.



Trest smrti na federálnej úrovni bol opätovne zavedený v roku 1988. Odvtedy sa však uskutočnili len tri popravy "federálnych" väzňov, pripomína AFP.



Earlene Petersonová, ktorej dcéru a vnučku Lee zabil, amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala, aby usvedčenému páchateľovi udelil milosť. Prezident však jej žiadosť ignoroval.



Petersonová a príbuzní ďalších obetí sa takisto snažili popravu oddialiť súdnou cestou z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Odvolací súd to však v nedeľu zamietol.



Trump podľa AFP podporuje uplatňovanie trestu smrti najmä v prípade vrahov policajtov a v prípade pašerákov drog.