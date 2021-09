Súd v USA zablokoval nariadenie vlády o deportácii migrantov

Washington 17. septembra (TASR) - Federálny súd v USA vo štvrtok americkej vláde nariadil, aby prestala využívať nariadenie v oblasti verejného zdravia na deportáciu rodín migrantov, ktoré boli zadržané na hraniciach s Mexikom. Informovala o tom agentúra AP.



Sudca federálneho dištriktu Kolumbia Emmet Sullivan vláde poskytol dva týždne na to, aby s takýmito deportáciami skončila. Postup vlády je podľa kritikov zbytočný. Vláda podľa nich nesprávne využíva hrozbu plynúcu z ochorenia COVID-19 na to, aby ľudí zbavila ich práva žiadať v USA o azyl.



Na súd sa v mene rodín migrantov obrátila Americká únia občianskych slobôd (ACLU). Americký prezident Joe Biden mal podľa vyjadrení ACLU s týmto "krutým a bezprávnym postupom" skoncovať už dávno.



Bidenova vláda sa štvrtkovým rozhodnutím súdu zaoberala. Bezprostredne sa však ešte nevyjadrila, či voči nemu podá odvolanie, píše AP.



Vláda bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na začiatku pandémie v marci 2020 vydala nariadenie, ktorého cieľom bolo udržať pod kontrolou šírenie ochorenia COVID-19 v zariadeniach pre migrantov, pripomína AP. Pohraničná stráž mala právomoc týmto osobám nariadiť, aby opustili územie USA bez toho, aby im umožnila žiadať o azyl.



Prezident Biden po nástupe do funkcie pozastavil deportácie detských migrantov bez sprievodu rodičov, pripomína AP. Väčšinu zvyšných migrantov však USA aj naďalej posielajú naspäť.