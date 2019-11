Americký súd zablokoval nové pravidlo o prisťahovaleckých vízach

Portland 3. novembra (TASR) - Federálny súd v Portlande v americkom štáte Oregon zabránil v sobotu vláde prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, aby začala uplatňovať nové pravidlo pre imigrantov vstupujúcich do tejto krajiny na základe prisťahovaleckých víz.



Žiadatelia o takéto víza ich mali po novom získať len vtedy, ak preukážu, že po príchode do Spojených štátov budú zdravotne poistení alebo že budú schopní uhrádzať náklady na zdravotnú starostlivosť.



Sudca uvedeného súdu Michael Simon vydal príslušné predbežné opatrenie, pričom nie je zatiaľ jasné, kedy rozhodne v samotnej veci, informovala tlačová agentúra AP.



Žalobu podalo uplynulú stredu sedem občanov Spojených štátov a jedna nezisková organizácia s argumentom, že nové pravidlo znemožní príchod takmer dvom tretinám potenciálnych legálnych imigrantov. Pravidlo malo vstúpiť do platnosti už v nedeľu.



Zmena obsiahnutá vo vyhlásení, ktoré podpísal Trump začiatkom októbra, sa týka osôb žiadajúcich o prisťahovalecké víza zo zahraničia. Nejde teda o ľudí, ktorí sa už nachádzajú v Spojených štátoch a majú tam legálny trvalý pobyt, ako ani o žiadateľov o azyl, utečencov alebo ich deti, pripomenula AP.