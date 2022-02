Súd zamietol žalobu Sarah Palinovej voči The New York Times

New York 15. februára (TASR) - Sudca okresného súdu v New Yorku v pondelok oznámil, že sa nebude zaoberať žalobou bývalej guvernérky amerického štátu Aljaška Sarah Palinovej, ktorá žaluje denník The New York Times (NYT) za poškodenie svojho dobrého mena. TASR prevzala informáciu z agentúry DPA.



Sarah Palinová, niekdajšia republikánska kandidátka na post viceprezidentky USA, vypovedala na súde v New Yorku minulý týždeň, pripomína AP.



Podľa sudcu sa jej však nepodarilo dokázať, že denník NYT konal so zlým úmyslom, čo sa v súdnych sporoch o poškodení dobrého mena verejne známych osobností vyžaduje, píše AP.



Sudca Jed Rakoff však umožní, aby sa o prípade aj naďalej radila súdna porota: pre prípad, že by bolo jeho rozhodnutie zmenené v rámci očakávaného odvolacieho konania.



Palinová vyjadrila nespokojnosť so skutočnosťou, že sudca zaujal stanovisko ešte predtým, ako členovia súdnej poroty dospeli verdiktu. Podľa nej je to v rozpore s princípmi fungovania porotného súdnictva.



The New York Times v redakčnom komentári v roku 2017 uvádzal, že politická rétorika Palinovej a jej tímu viedla v roku 2011 k streľbe v arizonskom Tucsone, pri ktorej zahynulo šesť osôb a vážne zranená bola aj demokratická kongresmanka Gabby Giffordsová.



Noviny o dva dni po zverejnení predmetného článku spornú formuláciu týkajúcu sa Palinovej opravili. Právnici denníka argumentujú tým, že nebola zverejnená úmyselne, ale že išlo len o chybu editora. Palinová podala žalobu voči novinám v roku 2017.