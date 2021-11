V USA zamietli žiadosť štvorice odsúdených na odloženie ich popráv

Oklahoma City 14. novembra (TASR) - Federálny odvolací súd v zamietol žiadosť štyroch väzňov z amerického štátu Oklahoma, ktorí žiadali o odloženie svojich popráv. Tie sú naplánované na obdobie najbližších troch mesiacov. Píše o tom agentúra AP.



Právnička zastupujúca štvoricu odsúdencov rozhodnutie súdu označila za "nevysvetliteľné". Tím právnikov podľa nej rozhodnutie počas víkendu preskúma a rozhodne o ďalšom postupe.



Súd dal v piatok za pravdu inému federálnemu sudcovi, podľa ktorého štvorica odsúdených so svojimi nárokmi pravdepodobne neuspeje. Tie zahŕňali tvrdenie, že anestetikum midazolam, použité v smrtiacej injekcii, spôsobí silnú bolesť.



Súd takisto odmietol tvrdenie, že požiadavka, aby si štvorica zvolila alternatívnu metódu popravy, by bola porušením ich viery, pretože by sa tým podieľali na svojej vlastnej samovražde.



Oklahoma má v rámci USA najvyšší počet popráv na osobu a bola už aj v minulosti predmetom právnych sporov ohľadom používania smrtiacej injekcie, ktoré však najvyšší súd zamietol.