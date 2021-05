Súd zastavil žalobu voči Bannonovi, bývalému poradcovi Trumpa

New York 26. mája (TASR) - Súd v New Yorku v utorok formálne zastavil žalobu proti Steveovi Bannonovi, bývalému poradcovi exprezidenta Donalda Trumpa. Bannon bol obvinený z toho, že spolu s troma ďalšími ľuďmi podviedol darcov online súkromnej finančnej zbierky s názvom We Build The Wall (Staviame múr), určenej na vybudovanie bariéry na hraniciach medzi USA a Mexikom, informovala agentúra Reuters.



Sudkyňa manhattanského okresného súdu Analisa Torresová na uviedla, že stiahnutie žaloby bolo správnym postupom vzhľadom na milosť, ktorú Trump Bannonovi udelil krátko pred ukončením svojho pôsobenia v úrade. Stíhanie troch Bannonových spoločníkov však naďalej pokračuje.



Prokuratúra namietala, že namiesto zastavenia žaloby mala sudkyňa vylúčiť iba Bannona ako jedného zo štyroch obžalovaných. Sudkyňa však argumentovala, že milosť je platná a aj keď sa Bannon formálne nepriznal, prijatie milosti je určitým priznaním viny.



Dosluhujúci americký prezident Donald Trump sa na záver svojho pôsobenia v úrade rozhodol udeliť milosť alebo zmierniť trest takmer 150 ľuďom vrátane Bannona. Ten bol šéfredaktorom webu Breitbart News a v lete 2016 sa stal šéfom Trumpovho volebného štábu. Po nástupe Trumpa do prezidentskej funkcie v januári 2017 bol jeho poradcom a hlavným stratégom Bieleho domu. Ich cesty sa rozišli v auguste 2017. Trump po zatknutí Bannona tvrdil, že o projekte Staviame múr, v ktorom sa vyzbieralo vyše 25 miliónov dolárov, nevedel.