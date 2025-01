USA: Sudánske Sily rýchlej podpory páchajú genocídu

Washington 8. januára (TASR) - Členovia sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) a spojeneckých milícií počas vojny v Sudáne páchajú genocídu, uviedol v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. USA zároveň uvalili sankcie na vodcu RSF. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.



V Sudáne od roku 2023 zúri vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Vojna si vyžiadala viac ako 28.000 obetí a milióny ľudí vyhnala zo svojich domovov.



Blinken uviedol, že rozhodnutie uznať konanie RSF za genocídu vychádza z informácií o "systematickom" vraždení mužov, chlapcov a dokonca aj dojčiat a cielenom znásilňovaní žien a dievčat z určitých etnických skupín zo strany RSF.



"Tie isté milície sa zameriavajú na unikajúcich civilistov, vraždia nevinných ľudí utekajúcich pred konfliktom a bránia zvyšným civilistom v prístupe k životne dôležitým zásobám," uviedol šéf americkej diplomacie vo vyhlásení.



Americké ministerstvo financií zároveň oznámilo uvalenie sankcií na vodcu RSF za jeho "účasť v systematických krutostiach páchaných na sudánskom ľude". Daklú sa podľa vyhlásenia podieľal na "hrubom porušovaní ľudských práv v Dárfúre, konkrétne na masovom znásilňovaní civilistov vojakmi RSF," ktorí boli pod jeho kontrolou. Daklú a jeho rodinní príslušníci nemôžu vstúpiť do USA.



Spojené štáty uvalili sankcie aj na sedem spoločností vrátane jednej so sídlom v Spojených arabských emirátoch a osobu prepojenú so skupinou.