USA: Sudca nariadil opätovné prijatie zamestnancov Hlasu Ameriky
Washington 18. marca (TASR) - Americký súd v utorok opäť zablokoval plán vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa na prepustenie stoviek zamestnancov mediálnej organizácie Hlas Ameriky (Voice of America, VOA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Americký súd v utorok opäť zablokoval plán vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa na prepustenie stoviek zamestnancov mediálnej organizácie Hlas Ameriky (Voice of America, VOA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Americký federálny sudca Royce Lamberth nariadil, aby sa viac ako 1000 zamestnancov VOA vrátilo do práce do 23. marca. Zároveň nariadil obnovenie medzinárodného vysielania. Sudca vo svojom rozhodnutí označil pokusy o zastavenie činnosti Americkej agentúry pre globálne médiá (USAGM), ktorá dohliada na zahraničného vysielateľa VOA, za nezákonné.
Lamberth vydal v septembri dočasný súdny príkaz, ktorým zastavil prepúšťanie v USAGM. Bývalá šéfka agentúry Kari Lakeová, ktorú vymenoval americký prezident Donald Trump po nástupe do úradu, oznámila prepúšťanie v auguste. „Pomôže to znížiť mieru federálnej byrokracie, zlepší služby agentúry a ušetrí Američanom viac z ich ťažko zarobených peňazí,“ vyhlásila v tom čase.
Prepúšťanie nadväzovalo na marcové nariadenie Trumpa požadujúce výrazné škrty vo financovaní vysielateľa, ktorý produkuje programy vo viacerých jazykoch pre zahraničné publikum.
VOA vznikla v roku 1942 s cieľom bojovať proti nacistickej propagande a po dlhý čas bola vnímaná ako kľúčový nástroj pre prezentáciu amerických hodnôt v zahraničí. Hoci má právna ochrana zabrániť politickému vplyvu na jej redakčný obsah, Trump sa s týmto vysielateľom opakovane dostával do konfliktu a počas pandémie COVID-19 ho obviňoval z toho, že reprodukuje čínsku propagandu.
