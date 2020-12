Sudca nariadil vláde USA obnoviť program chrániaci detských imigrantov

Washington 5. decembra (TASR) – Americký sudca nariadil v piatok vláde prezidenta Donalda Trumpa, aby úplne obnovila program chrániaci pred vyhostením imigrantov, ktorí prišli do krajiny nelegálne ešte ako deti. Informovala o tom agentúra AFP.



Vláda musí umožniť novým oprávneným imigrantom požiadať o zaradenie do programu známeho ako DACA, napísal vo verdikte sudca Nicholas Garaufis z federálneho súdu v Brooklyne.



Trumpova vláda v lete tohto roka obmedzila platnosť tohto programu na osoby, ktoré už do neho boli zaradené.



Program DACA zaviedol v roku 2012 vtedajší prezident Barack Obama s cieľom pomôcť časti z viac ako desiatich miliónov ľudí, ktorí podľa odhadov žijú v Spojených štátoch bez dokladov.



DACA chráni pred deportáciou približne 700 000 ľudí, a to na dvojročné obdobie s možnosťou predĺženia, pričom im poskytuje povolenie pracovať. Týka sa osôb, ktoré priviedli do USA nelegálne ako deti a ktoré tam vyrastali. Pre mnohých týchto ľudí sú Spojené štáty jedinou krajinou, ktorú vo svojom živote poznajú, píše AFP.



Trump v rámci zákroku proti imigrácii inicioval ukončenie tohto programu v roku 2017, keď ho označil za neústavný. Prípad skončil na Najvyššom súde USA, ktorý v júni rozhodol, že Trumpova vláda pri ukončovaní programu nedodržala náležité administratívne postupy. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť však v reakcii obnovilo program DACA len čiastočne.



Sudca Garaufis v piatok uviedol, že zmienené ministerstvo musí oznámiť úplné obnovenie DACA na svojej webovej stránke do pondelka.



Imigrácia je v USA značne kontroverznou témou a Kongres za dlhé roky opakovane nedokázal prijať legislatívnu reformu, ktorá by vyriešila otázku miliónov ľudí žijúcich v krajine nelegálne, konštatuje AFP.



Novozvolený prezident Joe Biden prisľúbil obnoviť program DACA po januárovej inaugurácii. Vyhliadky pre imigrantov z tohto programu na to, že budú môcť žiť a pracovať v USA natrvalo bez potreby opakovane žiadať o povolenie, sú však naďalej nejasné.