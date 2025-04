Sudca odložil stíhanie starostu New Yorku Adamsa za korupciu

New York 2. apríla (TASR) - Americký sudca v stredu odložil prípad, v ktorom bol obvinený z korupcie starosta New Yorku Eric Adams. Zastavenie trestného stíhania presadzovala aj administratíva prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Sudca Dale Ho v 78-stranovom dokumente súhlasil s návrhom ministerstva spravodlivosti na odloženie prípadu a zároveň vylúčil možnosť jeho opätovného otvorenia.



Voči Adamsovi vzniesli úrady celkovo päť obvinení vrátane spolčenia sa s cieľom spáchať podvod. Prokuratúra vyhlásila, že starosta požadoval a prijímal dary od bohatých zahraničných podnikateľov a tureckého vládneho predstaviteľa, ktorí sa zasa snažili získať vplyv na jeho úrad.



Trumpova administratíva sa vo februári snažila dosiahnuť zrušenie obvinení s odôvodnením, že ich vznesenie by malo vplyv na schopnosť Adamsa vykonávať federálne opatrenia proti imigrácii. Podľa AFP po tejto nezvyčajnej požiadavke podali na protest výpovede zamestnanci v úrade okresného prokurátora na Manhattane a vo Washingtone.



Sudca v súvislosti s prípadom povedal, že nepovažoval za presvedčivé argumenty ministerstva spravodlivosti o tom, že súdny proces Adamsovi bránil vo výkone povinností v súvislosti s migračnou politikou vlády. „Všetko to tu smrdí kšeftom: zrušenie obžaloby výmenou za ústupky v imigračnej politike,“ uviedol Ho.



Poznamenal, že Adams ako starosta podnikol najmenej jeden krok na podporu Trumpovho zásahu proti migrácii. Tým podľa vlastných slov vyvrátil argument ministerstva spravodlivosti, že Adamsovi vo vykonávaní opatrení proti migrácii bráni tento proces.



Ako však zdôraznil Ho podľa televízie BBC, súd nemôže pokračovať v procese, ak sa vyšetrujúci orgán rozhodol stíhanie zastaviť.



Adams opakovane odmietal obvinenia a výzvy na odstúpenie z funkcie. Naopak, oznámil, že v novembrových voľbách sa plánuje znova uchádzať o pozíciu starostu New Yorku.