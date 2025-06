USA: Sudca označil nasadenie Národnej gardy v Los Angeles za nezákonné

Los Angeles 13. júna (TASR) - Sudca federálneho súdu v San Franciscu v piatok rozhodol, že nasadenie vojakov Národnej gardy USA, ktoré v súvislosti s protestami v Los Angeles nariadil americký prezident Donald Trump, bolo protizákonné. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Protesty v druhom najväčšom meste v USA vypukli minulý piatok proti raziám a zatknutiam zameraným na prisťahovalcov. Trump demonštrácie, ktoré v niektorých ojedinelých prípadoch prepukli do násilností, označuje za vzburu a rozsah nepokojov opakovane zveličuje, napísala agentúra AFP. Na ich potlačenie reagoval mimoriadne netradičnými opatreniami - napriek namietaniu kalifornských úradov nariadil mobilizáciu 4000 príslušníkov Národnej gardy a 700 vojakov námornej pechoty.



Sudca Charles Breyer však teraz Trumpovi nariadil, aby kontrolu nad Kalifornskou Národnou gardou do rúk tohto amerického štátu. Rozhodnutie prezidenta nasadiť jej príslušníkov do protestami zmietaného Los Angeles napriek námietkam kalifornského guvernéra Gavina Newsoma totiž bolo „nelegálne“.



„Jeho konanie bolo nezákonné... Preto musí okamžite vrátiť kontrolu nad Kalifornskou Národnou gardou guvernérovi štátu Kalifornia,“ napísal sudca v zdôvodnení rozhodnutia.



Nariadenie však pozastavil do piatku 12:00 h miestneho času (19:00 SELČ) – a Biely dom takmer okamžite podal odvolanie, ktoré by sa mohlo dostať až na Najvyšší súd.



Breyer vo svojom 36-stranovom stanovisku uviedol, že násilie „zďaleko nezodpovedalo“ tej „vzbure“, ktorú Trump opísal na odôvodnenie povolania príslušníkov gardy, cituje AFP.