Sudca v USA zakázal matke stýkať sa so synom, pretože sa nezaočkovala

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Washington 30. augusta (TASR) - Sudca v americkom štáte Illinois zrušil matke právo stretávať sa so svojím 11-ročným synom, pretože sa odmietla zaočkovať proti koronavírusu, informoval v pondelok denník The Guardian.Podľa neho v "bezprecedentnom rozsudku" sudca okresu Cook v metropolitnej oblasti Chicaga uviedol, že 39-ročná Rebecca Firlitová, ktorá má spoločnú starostlivosť o svojho syna so svojím exmanželom, neuvidí chlapca dovtedy, kým sa nezaočkuje.povedala Firlitová pre noviny Chicago Sun-Times o virtuálnom súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo začiatkom tohto mesiaca.uviedla Firlitová.Poznamenala, že v minulosti mala nežiaduce reakcie na očkovacie látky a jej lekár jej odporučil nenechať sa očkovať, pretože "to predstavuje riziko".Firlitovej právnička Annette Fernholzová oznámila, že podala právnu námietku na štátny odvolací súd s tým, že chlapcov otec sa o takýto verdikt nesnažil.uviedla Fernholzová vo vyhlásení.Firlitová tvrdí, že jej syn je rozrušený, že ju nemôže vidieť, a plače, keď spolu telefonujú.dodala.Hovorca súdu okresu Cook uviedol, že sudca sa k prípadu nemôže vyjadriť.Jeffrey Leving, právny zástupca chlapcovho otca, povedal, že s rozhodnutím súdu súhlasia.The Guardian píše, že zatiaľ čo ide zrejme o prvý prípad, keď sudca využil nevakcináciu na uloženie represívneho opatrenia, iní sudcovia využívajú očkovanie ako stimul alebo odmenu. Napríklad páchateľom menších kriminálnych činov v štáte Georgia boli ponúknuté kratšie tresty, ak sa nechajú zaočkovať. V New Yorku sudcovia požadovali očkovanie v niektorých dohodách o vine a treste alebo pre obžalovaných, ktorí žiadali prepustenie na kauciu.