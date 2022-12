USA: Sudca zamietol žalobu voči saudskoarabskému korunnému princovi

Washington 7. decembra (TASR) - Americký federálny sudca John Bates v utorok zamietol žalobu voči saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi v súvislosti s vraždou saudskoarabského disidenta Džamála Chášukdžího v roku 2018. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Sudca tak prijal odporúčanie americkej vlády, aby mal saudskoarabský korunný princ v súvislosti s touto vraždou trestnoprávnu imunitu, keďže je faktickým vládcom Saudskej Arábie a najnovšie aj predsedom vlády.



Biely dom argumentoval, že toto odporúčanie nesúvisí s bilaterálnymi vzťahmi medzi USA a Saudskou Arábiou.



Bates povedal, že žaloba, ktorú podala Chášukdžího turecká snúbenica Hatice Cengizová a ľudskoprávna organizácia DAWN (Democracy for the Arab World Now), obsahovala "silný" argument, že za vraždou stojí Muhammad bin Salmán. Podľa jeho slov však nemá právomoc, aby odmietol rozhodnutie americkej vlády zo 17. novembra, že saudskoarabský korunný princ má ako vysokopostavený zahraničný predstaviteľ trestnoprávnu imunitu.



Sudca dodal, že "dôveryhodné" obvinenia z vraždy, načasovanie menovania Muhammada bin Salmána za premiéra a odporúčanie americkej vlády v ňom vyvolali "nepokoj". Zopakoval však, že v tomto prípade nemal inú možnosť.



Údajne agenti saudskoarabskej tajnej služby zavraždili Chášukdžího na konzuláte v Istanbule v roku 2018. Jeho telo pravdepodobne rozkúskovali, keďže doteraz sa nenašlo. Americké tajné služby usudzujú, že vraždu nariadil saudskoarabský korunný princ, ktorého novinár Chášukdží opakovane kritizoval.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena predtým opakovane odsudzovala údajnú účasť saudskoarabského princa na vražde disidenta v Turecku. Biden predovšetkým počas prezidentskej kampane vyhlasoval, že za vraždu Chášukdžího by mali byť vyvodené voči saudskoarabskému princovi dôsledky.