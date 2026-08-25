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Sudca v USA zamietol žiadosť expriateľky Epsteina o zrušenie rozsudku

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Na snímke Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová. Foto: TASR/AP

Bývalá priateľka Jeffreyho Epsteina si od roku 2021 odpykáva vo väzení 20-ročný trest za napomáhania pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich následne zneužívali.

Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Americký federálny sudca v utorok zamietol žiadosť o zrušenie trestu odsúdenej Ghislaine Maxwellovej, bývalej priateľky nebohého finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.

Okresný sudca Paul Engelmayer v rozhodnutí zverejnenom v utorok uviedol, že Maxwellovej tvrdenia sú bezdôvodné a všetky alebo takmer všetky sú neopodstatnené.

Maxwellová sa odvolávala voči rozsudku federálneho súdu z decembra 2021 s cieľom o vydanie príkazu habeas corpus, teda rozhodnutia o nelegálnosti jej trestu.

Bývalá priateľka Jeffreyho Epsteina si od roku 2021 odpykáva vo väzení 20-ročný trest za napomáhania pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich následne zneužívali. Epstein zomrel v roku 2019 v newyorskej väznici ešte pred svojim súdnym procesom.
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