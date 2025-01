Príkaz Trumpa na obmedzenie práva na občianstvo pri narodení zastavili

Washington 23. januára (TASR) - Americký federálny sudca vo štvrtok predbežne na 14 dní pozastavil účinnosť výkonného nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorým chce obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území Spojených štátov. Právo na občianstvo je garantované ústavou a potvrdil ho aj Najvyšší súd USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Trumpovo nariadenie, podpísané prvý deň v úrade prezidenta, napadli na federálnom súde demokratmi vedené štáty Washington, Arizona, Illinois a Oregon, pričom argumentovali 14. dodatkom americkej ústavy aj rozhodnutím Najvyššieho súdu spred 127 rokov. Ide o jednu z piatich žalôb, ktoré iniciovalo 22 štátov a viaceré skupiny na ochranu práv prisťahovalcov v USA.



Sudca John Coughenour, menovaný bývalým republikánskym prezidentom Ronaldom Reaganom, označil Trumpov príkaz na zrušenie práva na občianstvo za "zjavne protiústavný". "Mám problém pochopiť, ako môže člen advokátskej komory jednoznačne vyhlásiť, že tento príkaz je v súlade s ústavou," odkázal sudca právnikovi amerického ministerstva spravodlivosti Brettovi Shumateovi, ktorý Trumpov krok obhajoval.



Coughenour dočasným opatrením vyhovel žiadosti generálnych prokurátorov zo štyroch demokratických štátov.



Staronový americký prezident sa usiluje dosiahnuť, aby všetky deti narodené po 19. februári, ktorých rodičia nie sú občanmi alebo osobami so zákonným trvalým pobytom v USA, podliehali deportácii. Podľa jeho výnosu by tiež nemohli získať sociálne zabezpečenie, rôzne štátne dávky a možnosť legálne pracovať, keď dosiahnu vyšší vek.



Ak by výnos zostal v platnosti, viac než 150.000 novorodencom by bolo podľa žaloby odopreté americké občianstvo. Americké ministerstvo spravodlivosti zase tvrdilo, že ide o "neoddeliteľnú súčasť" prezidentovho úsilia "riešiť nefunkčný imigračný systém a pretrvávajúcu krízu na južnej hranici s Mexikom".



Obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným v USA sa pokúšajú aj Trumpovi spojenci v Snemovni reprezentantov. Tridsaťšesť Republikánov v utorok predložilo zákon, ktorý udeľovanie občianstva obmedzuje len na deti narodené občanom alebo osobám s oprávneným trvalým pobytom.