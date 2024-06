Proces s Trumpom v prípade zasahovania do volieb v Georgii odložili

Washington 6. júna (TASR) - Odvolací súd v Spojených štátoch v stredu odložil proces v prípade nezákonného zasahovania do volieb v štáte Georgia, do ktorého bol údajne zapojený aj exprezident USA Donald Trump. Dôvodom je preskúmanie žiadosti obhajoby o vylúčenie okresnej prokurátorky z Fultonu Fani Willisovej, informuje TASR podľa správy britskej stanice BBC.



Trumpa a 18 ďalších obžalovaných osôb stíhajú v Georgii pre snahy zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020. Bývalý prezident spolu s ostatnými obvinenia odmieta.



Právni zástupcovia Trumpa sa opakovane snažia o to, aby prokurátorku Willisovú z prípadu odvolali, pričom argumentujú tým, že jej milostný vzťah s bývalým špeciálnym prokurátorom Nathanom Wadeom vytvára konflikt záujmov.



V máji dozorujúci sudca Scott McAfee povedal, že súd nezistil žiadny konflikt záujmov a povolil pokračovanie procesu. Stredajší verdikt však proces nateraz zastavil.



Výsluchy na odvolacom súde v Georgii stanovili na 4. októbra. Je teda veľmi nepravdepodobné, že sa prípad uzavrie ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa Trump zrejme stretne so súčasným prezidentom Joeom Bidenom.



Willisová ešte vo februári priznala, že mala vzťah s Wadeom, odmietla však akékoľvek tvrdenia o vplyve na priebeh procesu. Wade sa prípadu vzdal ešte v marci po výzve sudcu, aby on alebo Willisová odstúpili.