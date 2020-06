Po obžalovaní kosovského prezidenta sa summit vo Washingtone odkladá

Washington 26. júna (TASR) - Spojené štáty odložili plánovaný summit srbského prezidenta Aleksandara Vučiča a jeho kosovského náprotivka Hashima Thaciho po tom, čo kosovského prezidenta obžaloval haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC) z celej škály vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas vojnového konfliktu so Srbskom.



Návštevu Washingtonu následne odriekol aj kosovský premiér Avdullah Hoti, ktorý mal Thaciho na summite naplánovanom na sobotu zastúpiť. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ďakujeme, pán premiér Hoti, chápeme vaše rozhodnutie a tešíme sa na nový termín stretnutia," napísal na Twitteri osobitný vyslanec USA pre mierové rokovania medzi Srbskom a Kosovom Richard Grenell. Nový termín stretnutia zatiaľ stanovený nebol.



Thaci a ďalší deviati bývalí separatistickí bojovníci sú obžalovaní zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane vrážd, spresnil špecializovaný súd so sídlom v Haagu, vyšetrujúci zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998-99 so Srbskom.



Sobotňajšie rokovania vo Washingtone mali byť prvým stretnutím srbských a kosovských predstaviteľov za obdobie posledných 19 mesiacov.



Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.