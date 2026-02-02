< sekcia Zahraničie
Svišť Phil videl svoj tieň, zima potrvá ešte šesť týždňov
Autor TASR
Washington 2. februára (TASR) - Slávny svišť Phil, ktorého každý rok 2. februára, teda na Hromnice, vytiahnu z nory v lesíku Gobbler's Knob pri mestečku Punxsutawney v americkom štáte Pensylvánia v pondelok po prebudení uvidel svoj tieň a zaliezol späť do brlohu. Toto správanie svišťa podľa legendy znamená, že zima potrvá ďalších šesť týždňov, píše TASR podľa správy agentúry AP a televízie FOX News.
Philovu predpoveď medzičasom čiastočne potvrdil aj hlavný expert platformy AccuWeather pre dlhodobé predpovede, meteorológ Paul Pastelok, keď uviedol, že nasledujúci týždeň bude na východe Spojených štátov naďalej chladný s podpriemernými teplotami.
„Stále sa budeme musieť popasovať s ďalším snehom a ľadom“ v stredoatlantickom regióne, v údolí rieky Ohio a na severovýchode USA, spresnil. Pastelok dodal, že predpoveď na ďalšie dni a týždne nie je vždy úplne presná, ale dajú sa vypozorovať trendy vývoja počasia.
Americké Národné centrum pre environmentálne informácie (NCEI) sa k Philovým schopnostiam predpovedať vývoj zimy stavia skepticky - napriek tomu, že ide o 140 rokov trvajúcu tradíciu. NCEI totiž vlani porovnala Philovu úspešnosť s priemernými teplotami v USA za uplynulé desaťročie a dospela k záveru, že správne sa trafil len v približne 40 percentách prípadov.
Tzv. Groundhog Day (Deň svišťa) je v USA veľmi populárny. Aj tento rok prišli budenie Phila v Punxsutawney sledovať priamo k nore tisíce zvedavcov. Bol medzi nimi aj senátor Dave McCormick, ktorý priznal, že jeho matka pochádza z Punxsutawney. Prítomná bola aj ministerka financií štátu Pensylvánia Stacy Garrityová, ktorá sa chce uchádzať o post guvernérky.
Punxsutawney je oblasť, ktorú osídlili tzv. pensylvánski Nemci. Koncom 80. rokov 19. storočia tam začali tento sviatok oslavovať piknikmi, lovom a konzumáciou svišťov.
O svišťa Phila sa starajú členovia klubu Punxsutawney Groundhog Club, založeného v roku 1899. Zviera žije v špeciálne upravenom priestore, v ktorom je aj okienko umožňujúce pohľad priamo do jeho nory.
Svištích meteorológov majú aj iné americké štáty, napríklad Západná Virgínia, Ohio a Georgia, ale Phil je zďaleka najznámejší. Jeho sláva bola zvečnená dokonca aj vo filme Na Hromnice o deň viac (Groundhog Day) z roku 1993, kde hral hlavnú úlohu herec Bill Murray.
