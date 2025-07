USA svojim diplomatom umožnili návrat na veľvyslanectvo v Iraku

Washington 18. júla (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uviedli, že povolia návrat svojich diplomatov do Iraku. Došlo k tomu takmer mesiac po tom, ako im predbežne nariadili odchod z krajiny v dôsledku amerických útokov na susedný Irán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Personál, ktorý sa dočasne nachádza mimo Iraku, sa začne postupne vracať na americké veľvyslanectvo v Bagdade a na konzulát“ v meste Arbíl, povedala novinárom hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Tammy Bruceová. Ministerstvo svoje rozhodnutie bližšie nevysvetlilo. Rezort diplomacie podľa slov Bruceovej však aj naďalej neodporúča Američanom vycestovať do Iraku.



Spojené štáty prikázali 22. júna svojmu personálu odísť z Iraku, keďže americký prezident Donald Trump nariadil údery na iránske jadrové zariadenia, ktoré najprv napadol Izrael. Irán v reakcii na americký útok odpálil rakety na hlavnú základňu USA v Katare. Krátko nato sa uzavrelo prímerie v 12-dňovom konflikte medzi Tel Avivom a Teheránom.



Uvoľnenie cestovných obmedzení prichádza napriek sérii dronových útokov na ropné polia v irackom autonómnom regióne Kurdistan. K úderom sa doposiaľ nikto neprihlásil.



Útoky „ohrozujú stabilitu a hospodársku budúcnosť Iraku... iracká vláda je povinná chrániť svoje územie a všetkých svojich občanov,“ povedala Bruceová, zatiaľ čo údery odsúdila.



Rezort diplomacie 22. júna tiež nariadil mnohým zamestnancom a ich rodinám opustiť Libanon, kde pôsobí militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom, no 3. júla príkaz zrušil.