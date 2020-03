USA svojim občanom odporúčajú, aby necestovali do cudziny

Washington 12. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odporučilo Američanom, aby prehodnotili svoje plány vycestovať do zahraničia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.



"Ministerstvo zahraničných vecí odporúča americkým občanom, aby prehodnotili vycestovanie do zahraničia z dôvodu celosvetového dosahu ochorenia Covid-19 (pozn. TASR tak sa označuje choroba, ktorú koronavírus spôsobuje)," uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie USA, z ktorého cituje agentúra AFP.



Ministerstvo vydalo takéto vyhlásenie len krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že od piatka zakážu USA na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie a tiež amerických občanov či ich blízkych rodinných príslušníkov. Opatrenie sa tak týka cudzincov, ktorí navštívili niektorú z európskych krajín ležiacich v schengenskom priestore, a to 14 či menej dní pred svojou plánovanou cestou do USA.



Zákaz vstupu do USA začne platiť v piatok o polnoci (v piatok o 5.00 h SEČ), pripomína agentúra DPA.



Trump vo svojom prejave uviedol, že opatrenie sa týka aj "obrovského množstva tovarov" a ďalších vecí prúdiacich do USA z Európy, denník The Guardian však píše, že Trumpovi sa zrejme "pošmykol jazyk". Samotný Trump totiž krátko po prejave na Twitteri uviedol, že zákaz vstupu sa týka ľudí a naozaj nie tovaru. "Je veľmi dôležité, aby všetky krajiny a podniky vedeli, že obchodu sa 30-dňové obmedzenie ciest z Európy žiadnym spôsobom nedotkne," napísal.



Trump okrem toho oznámil, že americkému ministerstvu financií dá pokyn, aby jednotlivcom a podnikom, ktoré postihol koronavírus, umožnil odklad podania daňových priznaní po 15. apríli, čo bol oficiálny termín. V USA do stredy potvrdili 37 úmrtí a vyše 1300 prípadov nákazy koronavírusom, pripomína DPA.