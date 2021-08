Tajné služby USA sa zhodli, že covid nie je biologickou zbraňou

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden 16. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Washington 28. augusta (TASR) - Americké tajné služby dosiahli "", že nový koronavírus nebol vyvinutý ako biologická zbraň. Komunita spravodajských zložiek Spojených štátov však na jeho pôvod jednotný názor zatiaľ nemá. Sú však presvedčení, že vedúci predstavitelia Číny o tomto víruse nevedeli skôr, než sa začala celosvetová pandémia.Vyplýva to z odtajnenej správy zverejnenej v piatok, ktorej vypracovanie nariadil prezident USA Joe Biden a citovali z nej agentúry AFP a AP.Štyri organizácie z prostredia amerických tajných služieb sa postavili za teóriu o prenose vírusu na človeka po kontakte so zvieraťom, jedna organizácia ako pravdepodobnú príčinu rozšírenia vírusu označila únik z laboratória a analytici z troch agentúr nedokázali dospieť k nijakému konkrétnemu záveru.Šéf Bieleho domu Biden v piatok kritizoval Peking za zadržiavanie "" čo sa týka zistenia pôvodu vírusu, ktorému podľahlo dosiaľ takmer 4,5 milióna ľudí na svete. Vedcom a spravodajskej komunite totiž chýbajú klinické vzorky a epidemiologické dáta týkajúce sa prvotných prípadov ochorenia COVID-19, pripomína AFP." uviedol Biden vo vyhlásení.Dodal, že Peking naďalej odmieta výzvy na transparentnosť a nie je ochotný poskytnúť potrebné informácie napriek tomu, že počet obetí covidu stále stúpa. Zdôraznil ale, že Spojené štáty budú spolu so spojencami pokračovať v nátlaku na Peking, aby umožnil prístup k informáciám a spolupracoval so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).