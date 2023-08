USA: Taliban čoraz viac zasahuje do programov pomoci v Afganistane

Kábul 8. augusta (TASR) — Spojené štáty varovali, že hnutie Taliban v ostatnom čase zvyšuje svoj tlak na humanitárne organizácie pôsobiace v Afganistane. Týka sa to aj programov, ktoré vedie OSN. Vo svojej utorňajšej správe to tvrdí Úrad osobitného hlavného inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Podľa viacerých predstaviteľov OSN pôsobiacich v jej rôznych agentúrach Taliban efektívne prenikol do väčšiny programov pomoci riadených OSN a ovplyvňuje ich," uvádza sa v štvrťročnej hodnotiacej správe SIGAR-u.



Zvyšovanie vplyvu na programy pomoci je "jedným z aspektov intenzívnej stratégie na upevnenie moci" tohto hnutia v Afganistane, uvádza ďalej SIGAR. Zároveň podotýka, že akákoľvek forma humanitárnej pomoci je náchylná na manipuláciu zo strany islamistických hardlinerov. Taliban podľa SIGAR-u vychádza z predpokladu, že pod "hrozbou sily" dosiahne "akýkoľvek želaný výsledok".



Toto islamistické hnutie sa v Afganistane opätovne dostalo k moci v auguste 2021. Humanitárne organizácie obviňuje zo zneužívania pomoci a požaduje, aby jej distribúcia bola s ním koordinovaná.



Napriek počiatočným sľubom o umiernenej vláde sa Taliban po opätovnom získaní moci stal autoritatívnejším a dogmatickejším, pričom ženy a dievčatá do značnej miery vylúčil z verejného života.



Afganistan pritom momentálne čelí humanitárnej kríze, pripomína DPA. Jednotlivé agentúry OSN a ich partneri poskytujú humanitárnu pomoc Afgancom trpiacim extrémnou chudobou, aby tak mohli uspokojiť aspoň svoje základné každodenné potreby.