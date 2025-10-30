< sekcia Zahraničie
USA tento fiškálny rok prijmú najviac 7500 utečencov
Súčasný americký prezident pozastavil program prijímania utečencov hneď v prvý deň svojho funkčného obdobia v januári.
Autor TASR
Washington 30. októbra (TASR) - Spojené štáty v súčasnom fiškálnom roku prijmú najviac 7500 utečencov a prevažnú časť nich budú tvoriť bieli Juhoafričania. Rozhodla o tom administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Dôvod obmedzenia na toto konkrétne číslo neuviedla, ide však o dramatický pokles oproti vlaňajšiemu stropu, ktorý stanovila vláda exprezidenta Joea Bidena na 125.000 utečencov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
V oznámení Bieleho domu zverejnenom vo štvrtok sa uvádza len to, že prijatie najviac 7500 utečencov počas fiškálneho roka 2026, ktorý sa začal 1. októbra a končí 30. septembra budúceho roka, je „odôvodnené humanitárnymi dôvodmi alebo je inak v národnom záujme“.
Súčasný americký prezident pozastavil program prijímania utečencov hneď v prvý deň svojho funkčného obdobia v januári. Odvtedy ich v USA prijali iba niekoľko, väčšinou belošských občanov Juhoafrickej republiky (JAR), ktorí využili ponuku predstavenú Trumpom ešte vo februári. Vo svojej vlasti sú podľa Washingtonu vystavení diskriminácii a násiliu, čo vláda JAR dôrazne popiera.
Spojené štáty podľa AP dosiaľ umožňovali vstup stovkám tisíc ľudí z celého sveta, ktorí utekajú pred vojnou či prenasledovaním.
